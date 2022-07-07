Karadaş’dan kurban bayramı mesajı

Diva-Sen Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayramların, dargınlıkların, kırgınlıkların sona erdiği, hoşgörü ve sevginin doruk noktaya ulaştığı günler olduğunu ifade ede Diva Sen Şube Başkanı Karadaş, “İslam dünyası olarak birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı’na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en kuvvetli olduğu günlerdir. Bayramlarda yaşadığımız güzel duyguların, sadece bugünlerle sınırlı kalmaması gerekiyor. Hayatımızın her döneminde aynı halis niyet ve düşüncelere bağlı olarak, ilişkilerimizi sürdürmeliyiz. Unutmamalıyız ki sorunlarımız paylaşıldıkça azalacak ve mutluluklarımız da paylaşıldıkça artacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kelkitli hemşehrilerimin ve tüm İslam Âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, tüm vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Kurban Bayramı’nın ardından 15 Temmuz şehitlerimizi anacağız. Bu vesile 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız hain darbe girişiminin 6.yıl dönümünde, gözlerini kırpmadan, tankların karşısına dikilen, kurşunlara göğsünü siper eden ve şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi, bu vatan uğruna şehir düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.