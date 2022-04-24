Karaca: “Erzurum esnafının sesi ve nefesi olacağız”

Erzurum Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığına adaylığını açıkladıktan hemen sonra sahaya inen Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, il, ilçe demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sabah erken saatlerden, gece sahur vaktine kadar aralıksız çalışan, ekibi ile birlikte gittikleri her yerde büyük bir teveccüh ile karşılaşan Hikmet Karaca, “15 Mayıs’ta yapılacak seçimde Erzurum esnafının sesi ve nefesi olacağız” dedi.

Hikmet Karaca ve ekibinin oda başkan ve yönetim kurulu üyelerine verdiği iftar yemeği bir nevi gövde gösterisine sahne oldu. Yaklaşık 150 esnaf temsilcisinin katıldığı yemekte kısa bir konuşma yapan Hikmet Karaca; “Allah’a hamd olsun ki Ramazan ayının manevi iklimi altında, büyük bir aşk ve şevk ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erzurum’da faaliyet gösteren esnaf odalarının değerli başkanları ve temsilcilerinin destekleri bu kez her zamankinden daha farklı olacaktır. Bu akşam düzenlediğimiz iftar programımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran oda başkan ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlerin destekleriyle şehrimizi çağdaş ve ekonomik olarak gelişmiş il standartlarına yükseltmek için mücadele veriyoruz, yatırımların, teşviklerin ve bütün devlet desteklerinin takipçisi olacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu ve endişesi olmasın diyor, davetimize icabet ederek iftar programımıza katılmanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, 15 Mayısta yapılacak seçimin ilimiz esnafına hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.