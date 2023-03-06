Kano yapan öğretmenlere yaban ördeği eşlik etti

Erzurum’un Tortum ilçesinde kano yapan öğretmenlere yaban ördeğinin eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde öğretmenlik yapan Mehmet Baki, İbrahim Turan ve Muhammet Sefa Kezer; kano yapmak için gittikleri Tortum Gölü’nde kano yaptıkları sırada bir yaban ördeğinin onları takip ettiğini fark ederek o anları kayıt altına aldı. Kano keyfi yapan öğretmenler, toparlandıkları sırada ördeğin gölden çıkıp onları takip ettiğini fark ederek yanlarında bulunan yiyeceklerle ördeği besledi. Yaban ördeği, gölden ayrılmak için yola çıkan öğretmenleri yola kadar takip edip onları yolcu etti.

Tortum Gölü’ndeki bu sıcak görüntüler soğuk kış gününde kalpleri ısıttı.