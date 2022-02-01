Kandilli yaz kış ışıldayacak

Erzurum Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi’nin kampüsüne Gençlik Kampı Kuruluyor. Yaz-kış rantabl olarak hizmet verecek olan Kayak Merkezi daha cazibeli bir hale getirilecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Kandilli Kayak Merkezi’ni daha cazip hale getirecek. Bakanlığın desteği ile Kandilli’ye Gençlik Kampı Kurulacak. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Şube Müdürleri Memduh Ceyhan, Güngör Şenses, Köksal Kaçmaz, Letif Arslan ile Aşkale İlçe Müdürü Şuayip Gacır, Kandilli Kayak Merkezi Kampüsünde yapılacak olan gençlik kampı alanlarına incelemelerde bulundu. İl Müdürü Öztürk’e Tesis Amiri İbrahim Yılmaz brifing verdi. Öztürk ve Kurmayları daha sonra Kandilli Kayak Merkezi’ndeki kamp ve sosyal tesislerini gezdi. Bakanlığın destekleriyle yapılacak olan gençlik kampı noktalarında incelemelerde bulundu.

Erzurum Kandilli Kayak Merkezi’nin kış sezonunda ulusal ve uluslararası alanda kayaklı koşu ve biathlon faaliyetlerine hizmet vermeye devam edeceğini ve yazın da gençlik kamplarına ev sahipliği yapacağının altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Burası hem yaz hem kış rantabl olarak ışıldayacak” dedi.

Kurulacak olan gençlik kampı sayesinde Kandilli’de önemli bir yenileme çalışmalarının olacağını ifade eden Öztürk, “Buranın çevre düzenlemesini yapacağız. Işıklandırma sistemiyle buranın ayrı bir havaya bürünmesini sağlayacağız. Yapacağım çalışmalar ve oluşturacağımız gençlik kampı sayesinde Kandilli’nin çehresini değiştireceğiz” diye konuştu.

Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi Kampüsünde yapılacak olan çalışmalar neticesinde 100 yataklı kamp odaları ve 100 kişilik yemekhane oluşturulacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Buraya açık alan basketbol ve voleybol sahaları, paintball alanı, kort tenisi ve macera parkı kuracağız” dedi.

Öztürk ayrıca gençlik kampları için eğitim sınıfları da oluşturacaklarını ifade etti.