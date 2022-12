Kamil Aydın’dan “Bugün Erzurum”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın 2023 yılı bütçe görüşmelerinde Erzurum’un güncel sorunlarını dile getirdi.

Konuşmasına “Milletimizin seçilmiş temsilcileri olarak bir yandan ülkemizin ortak sorunlarına ve beklentilerine yönelik çözüm önerileri sunmaya çalışırken, öte yandan seçildiğimiz bölge insanının taleplerini gündeme getirip beklenen hizmetlerin temininde elimizden gelen gayreti gösterme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. İşte bu anlayış ve sorumluluk içerisinde, genç yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli sanatçımız İbrahim Erkal’ı rahmetle anıyor, onun sözlerinden ilham alarak bugün Erzurum diyorum ve inşallah, seçilmiş bulunduğum bölgemin birtakım meselelerini ifade etmek üzere huzurlarınızdayım.” cümleleriyle başlayan Aydın, “yerli ve yabancı birçok yazar, şair, tarihçi ve seyyahın kitaplarına ve anılarına konu olan kadim şehir Erzurum işte, böyle zengin ve güçlü sütunlar üzerine oturmuş, maziden atiye uzanan varlık serencamında birçok kültüre, uygarlığa ve devlete ev sahipliği yapmıştır” diye devam etti.

Önce teşekkür etti, sonra doğalgaz desteği istedi

Öncelikle Doğu Anadolu Bölgemizde tarihin her döneminde ve her bağlamda kilit taşı görevi üstlenen Erzurum adına, bugüne kadar aldığı her türlü hizmet ve yatırımlardan dolayı, başta yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanına ve kabine üyelerine teşekkür eden Aydın, “Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı’na kararlı ve etkili bir şekilde yürüdüğü bir süreçte elbette ki kadim şehrimizin de birtakım eksiklikleri, birtakım beklentileri hizmet ve karşılık beklemektedir. Bunları somut birtakım örneklerle ifade etmek gerekirse son yıllarda yaşanan küresel sağlık ve güvenlik odaklı sorunların olumsuz ekonomik yansımalarından en fazla etkilenen illerin başında Erzurum gelmektedir. Şöyle ki küresel krize dönüşen enerji fiyatları, enerjiyi yoğunlukla ve uzun süreli barınma amaçlı kullanan Erzurum’u vurmuştur. Vakarını bozmadan, veren el olarak gördüğü Hükûmetinden bu anlamda mütevazı taleplerde bulunmaktadır. Bunların başında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gündeme aldığı ve uygulamaya koyduğu doğal gaz katkı paylarının en yüksek rakamla ve en geniş detaylı olarak Erzurum’a sağlanması kaçınılmazdır çünkü Erzurum bunu sekiz ay boyunca acilen kullanma yükümlülüğü taşımaktadır.” dedi

Sanayi ve kalkınma için 6. kalkınma bölgesinde kalıcı olmalı

Erzurum’da yatırım teşviklerinin artırılmasının önemini vurgulayan Aydın, “Diğer bir mesele, bugüne kadar beşinci, dördüncü bölge statüsünde sürünüp gerçekten sanayi bölgelerine büyük göçler veren Erzurum’un artık kalkınmada, teşvikte altıncı bölge statüsüne alınması takdire şayan bir uygulamadır. Fakat bunun yıldan yıla hep artı birlerle idame ettirilmesi yerine, inşallah, bunun diğer birtakım illerimizde olduğu gibi kalıcı statüye alınması yine, bölgemizin kalkınması açısından çok önemlidir çünkü gerçekten bu altıncı bölge içerisine alınan ilimizde bir anda, inanın, hiç kimsenin ihtimal vermediği bir sanayileşme, küçük çaplı organize sanayi oluşumlarına tanıklık etmekteyiz. İçeriden ve dışarıdan sermayenin, artık yoğunlaştığı Marmara Bölgesi’nden ziyade, Doğu Anadolu’ya yavaş yavaş kayması ülkemizin genel siyaseti açısından da özelde, bölgenin kalkınması açısından da gerçekten çok önemlidir. Dolayısıyla, Erzurum’un Cumhur İttifakı seçilmişleri olarak biz diyoruz ki: Bunun kalıcı olarak altıncı bölge statüsüne alınması gerçekten Dadaşları ziyadesiyle mutlu edecektir ve özellikle, ilçeler bazında küçük yatırımcıları da sevindirecektir.” sözleriyle başlıca göç sebeplerinden birisinin sanayileşme sayesinde önleneceğini belirtti.

Terörden arındırıyor, destek veriyoruz

Bölge terörden arındırıldıkça vatandaşlarımızın memnuniyetinin arttığından bahsederek “İçişleri ve Savunma Bakanlıklarımızın büyük bir eş güdüm ve iş birliği içerisinde bölgenin terörden arındırılması adına büyük katkıda bulunmasının yanı sıra, Valiliğimize yapılan yardımlar sayesinde, özellikle butik ilçe organize sanayi bölgelerinin kurulmasına vesile olmuştur. Bu anlamda, İçişleri Bakanlığımızdan Valiliklere gönderdiği nakdî ödemelerin kesilmemesini, kısmen artırılarak gönderilmesini açık yüreklilikle talep ediyoruz” dedi.

Çiftçiye tohum, hayvancıya yem talep etti

Aydın, bölgenin tarım ve hayvancılık alanında bir marka olduğuna dikkat çekerek “bölgede huzurun hâkim kılınmasından dolayı bu sene tarım ve hayvancılıkta çayırda, merada, yaylada, otlakta çok rahat bir şekilde işini gücünü deruhte eden çiftçimizin büyük bir mutluluk yaşadığına tanıklık ettik. Bu anlamda, Tarım Bakanlığımızın, gerçekten, Türkiye sathında uyguladığı teşvik ve kredilerinin yanı sıra -bölgemiz hayvancılıkta gerçekten lider pozisyonda ama- senenin altı ayında içeride tuttuğu büyükbaş noktasında Türkiye’nin lideri olan Erzurum’da yem bitkisi tohum miktarına çok çok ihtiyaç duyulmaktadır.” sözleriyle tohum ve yem desteğinin yükseltilmesi için “ihtiyacın karşılanması için Türkiye genelinde uygulanan 60-70 tonluk yerine, bir milyona yaklaşan sayının idamesi ve sürekli kılınması adına en az 500 ton civarlarına taşınması kaçınılmazdır çünkü yaşananlar bizlere son yıllarda gösterdi ki tarım ve hayvancılık oldukça stratejik bir sektör.” diyerek ilgili bakanlıktan yardım istedi.

Ulaşım imkanlarının geliştirilmesi önemli

Aydın açılamalarını şöyle sürdürdü; “Öte yandan, yine, son yıllarda Ulaştırma Bakanlığımız, özellikle Pirinkayalar başta olmak üzere birçok bölgeye tünel çalışması gerçekleştirdiler. Erzurum’u Doğu Karadeniz’e bağlayan, çok önemli, her yıl bir sürü insanı kaybettiğimiz kazalara matuf olarak bir sorunun giderilmesine vesile olan Pirinkayalar Tüneli’nin bitmesi bizi ziyadesiyle sevince boğmuştur ama hâlihazırda yapımı sürdürülen ve proje hâlinde bekleyen tünellerimizin de bir an önce tamamlanması en büyük dileğimizdir.

Turizm yatırımları artıyor

Turizm yatırımları yavaş yavaş artmakta, inanın -işte biraz önce altıncı bölge münasebetiyle- turizmcilerin de özellikle zincir otellerin de Erzurum’a yatırım yaptıklarına tanıklık ediyoruz ama burada ulaşımda bir aksamamız söz konusu.

Uçak bileti ve sefer sayıları

Özellikle, hava ulaşımında sefer sayılarının artırılması ve ücretlerinin düşük tutulması bu sene Türkiye’nin kalkınmasında en önemli ayak olarak algılanan turizme büyük bir destek sağlayacaktır.

Saygıdeğer milletvekilleri, elbette ki gidemediğiniz yer sizin değildir dolayısıyla hâlâ bazı ilçelerimizin, bazı köylerimizin iletişim noktasında eksikleri vardır. Bizatihi tanıklık ettiğim bir kaza esnasında, telefonla hastaneye ulaşamadığımı tecrübe edinmiş birisi olarak ifade etmek isterim ki bölgemizde, GSM operatörlerinin çalışmadığı bölgelere Ulaştırma Bakanlığının bu hizmeti bir an önce tedarik etmesinde yarar görüyoruz.

Hastanelerdeki personel sayısı

Sağlık Bakanlığının ikinci büyük hastaneyi bölgemize kazandırması adına biz gerçekten şükranlarımızı sunuyoruz ama tesis yapmanın yanı sıra bu tesisin idamesi için de gerekli sağlık personelinin, doktorun, hemşirenin sağlanması hizmeti ve kaliteyi sürekli kılacaktır.”

Aydın, 2023 bütçesinin vatana, millete, devlete ve Erzurumlu hemşerilerimize hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını noktaladı.