Kahkaha tufanı Aziziye’de kopacak!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Bir Bayram Sabahı”, hafta sonunda Aziziye ile buluşacak. “Perde” dediği ilk günden bu yana büyük ilgi gören ve kapalı gişe oynayan tek perdelik komedi oyunu, Cumartesi günü Aziziye Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı organizasyonla sahnelenecek.

Ilıca’daki Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi’nde iki seans halinde oynanacak oyun, Aziziyeli tiyatro severleri gülmekten adeta kırıp geçirecek. Cengiz Durular’ın kaleme aldığı, Oktay Parlar ve Yakup Çağlayan’ın da yönetmenliğini yaptığı oyunda; Erzurum’un gelenek ve görenekleri gerçek bir hikâye ile anlatılıyor. Usta tiyatrocular Oktay Parlar, Yakup Çağlayan ve Şerif Avcı’nın da rol aldığı oyunda bir bayram sabahında yaşanan olaylar mizahi bir dille seyirciye aktarılıyor.

Oyun kapalı gişe oynuyor

Gösterime girdiği andan itibaren yoğun ilgi gören ve şehir kültürünün tiyatro sanatı ile anlatıldığı oyunda Ahmet Ayık, Taner Yıldız, Selçuk Ağırman, Aleyna Acer, Mahmut Coşkun, Sıla Kaya, Sıla Katar, Sıla Daştan ve Kübranur Yüce rol alıyor. Haftanın her Pazartesi ve Salı günü İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve tiyatro tutkunlarının seyretmek için birbirleriyle adeta yarışa girdiği oyun için Aziziye Belediyesi’nde tüm hazırlıklar tamamlandı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Erzurum’un, Erzurum’un öz değerleri ve kadim kent kültürünün mizahi bir dille anlatıldığı tiyatro oyununa Aziziyeli tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Cumartesi günü iki kez sahnelenecek

Cumartesi günü saat 16.00 ile 19.00’da olmak üzere iki seans halinde ücretsiz sahnelenecek olan “Bir Bayram Sabahı” adlı tek perdelik komedi oyununun; Erzurum’un kültür ve sanat yaşamına kazandırılan önemli bir eser olduğunu ifade eden Başkan Orhan, “İstedik ki, bu özel eseri Aziziyeli hemşehrilerimizle de buluşturalım. Bu manada Ilıca’daki Kültür Merkezimizin kapılarını ‘Bir Bayram Sabahı” için açacağız. Aziziyeli tüm hemşehrilerimizi keyif dolu bir Cumartesi geçirmeleri için etkinliğimize davet ediyor, ‘gülüşmek ve buluşmak üzere’ diyoruz” ifadelerini kullandı.