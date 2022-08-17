Kadına yönelik şiddetle mücadele çerevesinde 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde uygulanmak ve izlenmek üzere hazırlanan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı’ çerçevesinde 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi veriliyor.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla “Kadına El Kal-Ka-Maz” mottosu adı altında hazırlanan broşürler Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü ve paydaş kurumların personelince vatandaşlara dağıtılarak, bilinçlendirme çalışması yapıyor.

Kent Merkezi ve ilçelerde yapılan etkinlikte ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında da kadınlara bilgilendirme yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, kahvehane, kıraathane, kuaför, berber, taksi durakları, organize sanayi bölgeleri, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları, havalimanı, gar ve otogarların bekleme alanları, stadyum, spor salonları, hipodrom gibi yerlerde, üniversite şenlik, program ve diğer etkinliklerde eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

İlbaş, ilçelerde bulunan sosyal hizmet merkezlerinde eğitimlerin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı’ çerçevesinde 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi verilmesi hedefleniyor. Bu çerçeve Erzurum’da bilinçlendirme çalışmalarına başladık. Personelimiz saha çalışmalarına yoğunlaşarak, konuyla ilgili farkındalık oluşturuyor. Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Oltu, İspir, Pasinler, Hınıs Sosyal Hizmet Merkezlerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza farkındalık eğitimleri veriyoruz.’’