Kadına yönelik şiddete dikkat çektiler

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği ekiplerince erkek odaklı şekilde yürütülecek olan kadına yönelik şiddettin önlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığının Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planının “ Erkek Odaklı Şekilde yürütülecek olan Kadına Yönelik Şiddettin Önlenmesine ” ilişkin 5 Milyon erkeğe temel bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları hedefiyle " Spor Müsabakalarında Kadına El Kalkamaz Pankart Açılması " konusuyla alakalı olarak Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor.

Hafta sonunda Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan Erzurumspor - Samsunspor müsabakasında Maç başlangıcında takım oyuncuları tarafından *KADINA EL KAL-KA-MAZ* pankartı açılarak 3 bin 500 civarında seyirciye 6 dakikalık bilgilendirme video yayını yapıldı.