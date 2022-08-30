Kadına yönelik şiddete dikkat çektiler
Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği ekiplerince erkek odaklı şekilde yürütülecek olan kadına yönelik şiddettin önlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.
Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği ekiplerince erkek odaklı şekilde yürütülecek olan kadına yönelik şiddettin önlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.
İçişleri Bakanlığının Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planının “ Erkek Odaklı Şekilde yürütülecek olan Kadına Yönelik Şiddettin Önlenmesine ” ilişkin 5 Milyon erkeğe temel bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları hedefiyle " Spor Müsabakalarında Kadına El Kalkamaz Pankart Açılması " konusuyla alakalı olarak Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor.
Hafta sonunda Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan Erzurumspor - Samsunspor müsabakasında Maç başlangıcında takım oyuncuları tarafından *KADINA EL KAL-KA-MAZ* pankartı açılarak 3 bin 500 civarında seyirciye 6 dakikalık bilgilendirme video yayını yapıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0