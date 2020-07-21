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KADAMA Kadın Kooperatifi ilk meyvelerini verdi

ERZURUM’DA ECZACILIK YAPAN CANAN UÇAR TARAFINDAN KURULAN KADAMA KADIN KOOPERATİFİ, KADIN EMEĞİNİN EKONOMİYE AKTİF KATILIMI VE KADININ GÜÇLENEREK AYAĞA KALKMASI HAYALİ İLE 8 MART KADINLAR GÜNÜNDE BAŞLADIĞI YOLCULUĞUNU BAŞARILARLA SÜRDÜRÜYOR. YAPILAN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR SONUCU, KOOPERATİF ÜYELERİNCE YILDIZKENT’ TE KADINLARIN İŞLETTİĞİ KAFE HİZMETE AÇILDI

ERZURUM 21.07.2020, 16:20
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KADAMA Kadın Kooperatifi ilk meyvelerini verdi

Erzurum’da Eczacılık yapan Canan Uçar tarafından kurulan KADAMA Kadın Kooperatifi, kadın emeğinin ekonomiye aktif katılımı ve kadının güçlenerek ayağa kalkması hayali ile 8 Mart Kadınlar gününde başladığı yolculuğunu başarılarla sürdürüyor. Yapılan özverili çalışmalar sonucu, kooperatif üyelerince Yıldızkent’ te kadınların işlettiği kafe hizmete açıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, kooperatif tarafından kurulan kafeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Akpınar, kadın kooperatiflerinin önemine değinerek, Erzurum merkezde 2, İspir’de 1 kadın kooperatifinin kurulduğunu anımsatarak, bu durumu kent ekonomisi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Özverili çalışmalarından dolayı Canan Uçar, ekibine teşekkür eden Akpınar, kadın kooperatiflerinin ekonomi ve istihdam açısından önemli olduğunu belirterek, kadın kooperatifi kurma konusunda girişimde bulunacak kadınlara danışmanlık desteği sunduklarını ifade etti.

Bu alanda ilçelerde çeşitli eğitimler düzenlediklerini belirten Akpınar, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında ilçelerde kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendik .Eğitim programlarıyla kooperatiflerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmaktadır. Bu gibi eğitimlerin amacına ulaşması bizleri memnun ediyor. Kadın sinerjisinin başarıya ulaştığını görmek mutluluk verici’’ dedi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş ise Erzurum’da kooperatif kuran kadınların başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, bu alandaki girişimleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

KADAMA Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Canan Uçar ise başarı hikâyesi yazmak için yola çıkan 300 Erzurumlu kadının, el sanatları ve ev yemeklerini tüm dünyaya satmak için yola çıktığını ifade etti.

Kadama’nın tanımı yapan Uçar, “Yöresel el sanatlarımızdan biri olan Kadama, zarafeti ve ince detayları ile kadınlığın nakşedilmiş halidir. Bir kadın dayanışma hareketi olarak Kadama Kadın Kooperatifi, bölgemizdeki tüm kadınlarımızı Erzurum ve Kadın paydasında buluşturarak toplumsal kalkınmada söz sahibi olacaktır. Bizler bu yola 8 Mart 2020 tarihinde çıktık, şu an doğal ürünlerle yapılan ev yemeklerimizin satışa sunulduğu kafemizi faaliyete geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Kafemizde 16 kadınımız çalışıyor. Tüm Erzurumluları bizlere destek olmaya davet ediyoruz, batıda gizli işsizlik çok ancak doğunun istihdama daha çok ihtiyacı var, işsizliğin azaltılması üretimle mümkün, Erzurum ve işsizlik konusunda duyarlı olan herkesi kafemize Erzurumlu hanımlara destek olmaya , hizmetlerimizden yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.

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