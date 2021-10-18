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Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Erzurum’da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 3 şüpheli şahıs çaldıkları bakır kablolarla birlikte yakalandı.

ERZURUM 18.10.2021, 10:53
Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Erzurum’da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 3 şüpheli şahıs çaldıkları bakır kablolarla birlikte yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde son dönemde artış gösteren ’Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı’ olaylarını önlemek amacıyla yol kontrol ve aramaları sıklaştırıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan araç içerisindeki 3 şüpheli şahıs, 100 metre bakır kablo ile birlikte yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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