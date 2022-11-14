Jeotermal seracılığa KUDAKA’dan yeşil destek

“2022 Yılı Rekabetçi Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde onaylanan “Termal Domates Serası Yenilenebilir Enerji Projesi”nin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı binasında düzenlenen imza törenine; Ilıca Termal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, işletme yetkilileri ve Ajans personeli katıldı.

Aziziye ilçesinde hâlihazırda işler vaziyetteki jeotermal domates serasının ısı tedariki için güneş enerjisinden faydalanılması üzerine kurgulanan proje çerçevesindeki yatırımların tamamlanması ile bölgede çarpan etkisi yüksek olan seracılık faaliyetinin sıfır atık ve yenilenebilir temiz enerji projeleri ile entegre olması hedefleniyor. 3 milyon TL faizsiz kredi desteğini öngören projenin gerçekleştirilmesi ile birlikte güneş enerjisinden elde edilen enerji ısı enerjisine çevrilerek seraların ısıtılmasında kullanılacak. Böylece bölgenin temel gıda ihtiyacı daha düşük maliyetle üretilmiş ve halka daha uygun fiyattan sunulmuş olacak. Bu çalışma sayesinde hem enflasyonla mücadeleye katkı sağlanacak hem fosil yakıt tüketimi azaltılarak karbon salınımı engellenecek.

Proje çerçevesindeki yatırımların ve çarpan etkisinin önümüzdeki dönemde Aziziye ve Erzurum’un tarım ve turizm sektörüne artan oranda katma değer sağlaması ve daha çok sera ve termal turizme öncülük ederek genç istihdamını da arttırması bekleniyor.