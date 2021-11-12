Jandarma ekibinin davranışı yürek ısıttı

Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Tuzla mahallesinde bulunan kontrol noktasında uygulama yaparken yanlarına gelen sokak köpeği ile dört yavrusunun karnını doyurdu.

Sokak köpeğinin aç olduğunu fark eden Jandarma ekipleri anne köpeğin ve yavrularının karnını doyurdular su verdiler. Jandarma ekiplerinin yapmış oldukları örnek davranış görenlerin yüreğini ısıttı.

Karınları doyan anne köpek ve yavruları güneşte uyumaya başladılar.