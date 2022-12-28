İzleme kriterleri değerlendirme toplantıları sürüyor

Bilimsel yayınları çeşitlendirmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla üniversite bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları ile sürekli olarak bir buluşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetim ekibi, bilimsel ve akademik çalışmalar, teşvik ve destek programları ile gerçekleştirilmesi planlanan projelere yönelik fikir alışverişinde bulunmak üzere akademisyenlerle bir araya geldi.

Paylaşımcı bir yönetim anlayışı ve ortak akıl arayışıyla çalışmalarını sürdüren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu çerçevede iç ve dış paydaşlarla istişare toplantılarını sürdürürken, akademisyenlerle olan Araştırma Üniversiteleri İzleme Kriterleri Değerlendirme Toplantılarına Konukevi 2’de devam etti.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılının sonuna yaklaşılan bu günlerde akademisyenlerin sorun ve taleplerini de dileyen Rektör Çomaklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında ülkemiz ile Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası hedeflerine ulaşması hususunda bilim insanlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

“Ülkemize Hizmet Etmeye Devam Ediyoruz”

Ülke yükseköğretiminde; araştırma-geliştirme, topluma katkı ve inovasyon denildiği zaman akla Atatürk Üniversitesinin birçok fakültesinin geldiğini aktaran Rektör Çomaklı: “Lokomotif olan birçok fakültemiz, alanında uzman akademisyenlerimiz ve donanımlı altyapımız ile ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak ülkemizin akademik alanda dünya ülkeleri ile rekabet etmesine katkı sunmak yegâne arzumuzdur. Bu doğrultuda çalışan, emek sarf eden hem nitelikli öğrenci yetiştiren hem de kaliteli yayınları ile üniversitemize katkı sunan tüm akademisyenlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Toplantı, akademisyenlerin soru, dilek ve taleplerini iletmeleriyle sona erdi.