İyilik İçin Sanat Derneği yöneticileri Atatürk Üniversitesini ziyaret etti

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, Proje Sorumlusu Ebru Arguç Bayraktar, Proje Direktörü Bahar Ekim Öksüz ve Erzurum Tanıtım Görevlisi Canan Şimşek, Atatürk Üniversitesi yönetimiyle bir araya gelerek “Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi Projesi" hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

İyilik İçin Sanat Derneği tarafından hazırlanan ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun 2021 yılı proje hibeleri arasında yer almaya hak kazanan proje kapsamında belirlenen 7 pilot ilde seçilecek genç kadın sanatçılar, bulundukları bölgedeki kadınların yerel kültür politikalarının oluşturulması süreçlerinde etkin rol almaları, sanat platformlarında demokratik katılım hakkının yaygınlaştırılması, genç kadın sanatçıların güçlendirilmesi gibi konularda eğitimler alacak, kendi bölgelerinde yeni sanat elçileri yetiştirilmesinde aracı olacaklar.

Katılımcılar Evrensel Bilgilerle Donatılacak

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, eğitime katılan genç kadın sanatçıların tamamı ile İyilik İçin Sanat Derneği ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle oluşturulacak Türkiye Genç Kadın Sanatçılar Platformunun temelinin kurulacağını ifade ederek: Türkiye’de genç kadın sanatçıların yerel kültür politikalarına sürdürülebilir katılımını amaçlayan projede katılımcılar, uzman eğitimciler tarafından uluslararası örgütlerin bildirgelerindeki kararlar referans alınarak ‘sanatın bir ayrıcalık değil, hak olduğuna’ ilişkin evrensel bilgilerle donatılacaklar. Öncelikle projeye dâhil olan 7 şehirdeki sanat elçileri aracılığıyla yöre halkının, kültürel yaşama ve bilimsel gelişime katılma, güzel sanatlardan yararlanma hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilmeleri ve bilinçlenmeleri için gayret gösterilecek” dedi.

Başvuran Adaylar Eğitmen Eğitimi Alacak

Üniversitelerin de projenin önemli paydaşları arasında yer aldığını aktaran Bozkurt: “İstanbul’da konunun uzmanlarından “Eğitmen Eğitimi” alacak genç sanatçılar, daha sonra İyilik İçin Sanat Derneğinin gözetmenliğinde geldikleri illere dönerek aldıkları eğitimler ışığında yerel yönetimler, kamu kurumları ve üniversitelerde bir nevi sanat elçisi olarak sanat ortamının gelişimine katkı sağlayacaklar” şeklinde konuştu.

Kimler Başvuru Yapabiliyor?

Proje illeri olan Erzurum, Diyarbakır, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Van şehirlerinden birinde en az 3 yıldır ikamet eden, plastik sanatlar, geleneksel sanatlar, yazarlık, tiyatro, performans sanatları veya müzik alanında çalışmalarını yerel, ulusal veya uluslararası bir platformda sergilemiş olan 18 - 35 yaşları arasında kadın sanatçılar başvuruda bulunabiliyor. Eğitimler 5-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.