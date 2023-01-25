İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına sert tepki

Erzurum Şehir Konseyi Yönetim Kurulu, Başkan Hüseyin Tanfer Başkanlığı’nda toplanarak İşveç’te Kur’an-ı Kerimin yakılması protesto edildi.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Büyükelçilik önünde küstahça Kur’an-ı Kerim yakılması asla kabul edilemez. Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen, İslam’ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye’de size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. İslam barış ve kardeşlik dinidir. İslam hoşgörü ve merhamet dinidir. Kur’an, alemlerin Rabbi olan Allah’ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah’ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık, şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce kitabımız Kur’an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız.

Destekçileri bilmelidir ki, Türkiye size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacaktır. Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa Batı’nın nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Müslümanlar olarak nereden ve kimden geldiği fark etmeksizin Kur’an-ı Kerim’e yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz."