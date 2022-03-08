İstanbul Oltulular Derneği Dündar yeniden başkan seçildi

İstanbul Oltulular Derneğinin olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi. Mevcut başkan Musa Dündar, yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Musa Dündar ve yönetim kurulu üyeleri ilk gün ki gibi heyecanla görevlerine devam edeceklerini belirtti.

Başkan Musa Dündar’ın yönetim kurulu isi şu isimlerde oluştu; Rıfat Çevik, Kenan Bağır, Mehmet Turan Yavuz ve Fatma Hamşioğlu.

İstanbul Oltulular Deneği Başkanı Musa Dündar, yaptığı açıklamada “Beni ve Yönetim kurulu üyelerimi böyle bir güzel göreve yeniden seçen bütün Oltulu hemşerilerime teşekkür ederim. Amacımız Oltulu hemşerilerimize ve Oltu’ya elimizden geldiğince hizmet edebilmektir” dedi.