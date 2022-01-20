İspirliler doğalgaz mağduru

Erzurum’un İspir ilçesi vatandaşlar soğuk kış günlerinde doğalgaz mağduru oldu.

İspir’de doğalgaz kullanımına geçilmesine rağmen firmanın gerekli altyapıyı oluşturmaması vatandaşları soğuk kış günlerinde dondurdu.

Yaz mevsiminde doğalgaza geçilen ilçede Palen Dogalgaz tarafından yeterli gazın sağlanamaması vatandaşları soğuk kış günlerinde zor durumda bıraktı.

Akşam saatlerinden itibaren abonelere gaz verilmemesi bir çok vatandaşın soğuk yüzünden hastalanmasına neden oldu. Vatandaşlar elektrik ısıtıcılarıyla ısınmaya çalıştıklarını ifade ederken, “Elektrik hem pahalı hem de arzu edilen seviyede ısıtmıyor. Yoğun kış günlerinde doğalgaz şirketinin bu tutumu anlaşılır değil. İnsanlar evlerinde battaniye ile ısınmaya çalışıyorlar. Şirketin yöneticilerinden bu konuda tedbir almalarını istiyoruz” diye konuştular.