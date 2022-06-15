İspir’li öğrenciler sanatçılarla buluştu

4.İspir Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştay programı hem kültürel buluşmalara hem de sanatsal bilgilenmelere zemin hazırlıyor. İspirli gençlerin ilgisi ve sıcak kanlı yakınlıkları sanatçıların izlenimlerini pekiştirdi.

4.İspir Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayının ikinci gününde HPMY Okulundaki çalıştay alanında, sanatçıların yörenin doğal ve kültürel varlıklarından hareketle yapmaya başladıkları ilk eserler tuvalde ortaya çıkmaya başladı.

Öğrenciler, resme meraklı gençler ve sanat severler çalıştay alanında sanatçılarla buluştular. Öğrencilerin resme duydukları ilgi sanatçıları ve yöneticileri gelecek adına umutlandırdı. İlk çalıştaylar gibi bu çalıştayın ardından da resme başlayacak ve güzel sanatlar eğitimi alacak gençlerin ufuklarını açtı.

Ziya Paşa Orta Okulu öğrencilerinin okul müdürü, resim ve müzik öğretmenleriyle birlikte sanatçıları ziyaret etmeleri karşılıklı bilgilenmenin kaynağı oldu. Sanatçılar ilk defa geldikleri İspir’in genç, yetişkin insanıyla tanışma fırsatı buldu, gençler ise sanata yönelik kafalarındaki soruları sorarak bir diyalog ortamı oluşmasını sağladılar.

Çalıştay alanında sanatçıları ziyaret eden İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’u Çalıştay Sanat Yönetmeni ve Küratör Ümit Yaşar Gözüm karşılayarak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Coşkun, hem sanatçılarla bilgi alışverişinde bulundu hem de resim sanatına duyduğu ilgiyi parmak izi olarak tuvale düşürdü. Çalıştay alanında bulunan gençlerle derin sohbetler yapıldı, hatıra fotoğrafları çekildi.

Sorularıyla sanatçıların ilgisini üzerinde toplayan ve kendi başlarına sanatçıları izlemeye gelen 3 genç İspir Belediyesi tarafından sanat kitapları ve resim malzemeleriyle ödüllendirildi.

Çalıştay ilçede bir şenlik havasında geçiyor. Özellikle sanatçıların öğle ve akşam yemeklerinde bir araya geldikleri Hanımeli Kadın Kooperatifi lezzet durağı sanatın bu coğrafyada yeşermesi adına bir buluşma noktasına dönüşüyor.