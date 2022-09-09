İspir’de Mustafa Yıldızdoğan rüzgarı

Uluslararası Tarihi İspir Panayırı, ilçe halkının, çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerin yüksek katılım sağladığı etkinliklerle hız kesmeden sürüyor.

Konserler, söyleşiler, şiir dinletileri, halk ozanları buluşması, Erzurum Bar Ekibi ve Mehteran gösterileri, kırsal kalkınma ve turizm konulu çalıştayla dolu dolu geçen panayır, ulusal ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

11 Eylül’e kadar sürecek olan, ilçenin ekonomik ve kültürel hayatına katkı sağlayan uluslararası panayır ile düzenlenen birbirinden değerli isimlerin sahne aldığı konser ve söyleşilere rekor sayıda izleyici katılıyor.

Uluslararası Tarihi İspir Panayırında sevenleriyle buluşan ses sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan’ın konseri, büyük bir coşkunun yanı sıra duygusal anların yaşanmasına da neden oldu. Nüfusu 15 bin olan İspir, çevre il ve ilçelerden gelen Yıldızdoğan hayranlarıyla dolup taştı. Tarihi panayır alanını hınca hınç dolduran yaklaşık 20 bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak sanatçıya eşlik etti.

Binlerce kişilik hayran korosuyla “Ölürüm Türkiye’m” şarkısını seslendiren Yıldızdoğan, İspir’de karşılaştığı atmosferden oldukça memnun olduğunu dile getirerek, “Birçok ilde sahne aldım fakat İspir beni oldukça şaşırttı. Muhteşem bir organizasyon, süper ötesi bir farkındalık.” diye konuştu.

İspir’e ilk kez geldiğini hatırlatarak, “Daha önce neden gelmemişim diye kendi kendime soruyorum.” diyen Yıldızdoğan, şunları söyledi:

“İnşallah böyle güzel organizasyonların devamında tekrardan buluşuruz. Bizleri bu güzel programa davet eden ve ağırlayan değerli Belediye Başkanımız Sn. Ahmet Coşkun’a, başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Etkinlikler çerçevesinde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu misafir eden İspirliler, akşamın serinliğine aldırış etmeden alanı hınca hınç doldurdular.

Yoğun ilgi gören konferans, Hafız Mehmet Bilir’in Kuran-ı Kerim Tilaveti ve ilahi sanatçısı Sedat Uçan’ın ilahi dinletisiyle açıldı.

Daha sonra sohbetine başlayan Nihat Hatipoğlu, çoğunluğu yaşlılar ve kadınlardan oluşan binlerce dinleyicisine duygu dolu, unutulmaz anlar anlar yaşattı.

Konuşmasında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hayatından kesitler sunan ve sünnetlerinden bahseden Hatipoğlu, “Soğuk bir akşamda böyle güzel bir programda bizleri yalnız bırakmayarak dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim.” dedi.

2023’te çok daha coşkulu bir panayır sözü

Panayır alanını dolduran binlerce kişiye hitap eden İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, göreve geldiği 2019 yılında yeniden canlandırdığı Tarihi İspir Panayırının yedi asırlık hikâyesini anlatmıştı. Panayır alanındaki stantları ilçe halkının yanı sıra diğer il ve ilçelerden gelen esnaflara ücretsiz tahsis ettiklerini belirten Başkan Coşkun, “Esnaflarımız ekonomimizin lokomotifidir. Buradaki amacımız, kışa girmeden esnafımıza can suyu olmak ve destek çıkmaktır.” diye konuşmuştu.

“Yedi asırdan beri devam eden bu mirasımızı bizlerde her sene üstüne katma değer kazandırarak bir sonraki nesillere aktarmak bizlerin vefa borcudur.” diyen Başkan Coşkun, Hayvan Pazarı ve Boğa Güreş Alanı’nın tamamlanmasıyla Uluslararası Tarihi İspir Panayırının, Cumhuriyet’in yüzüncü kuruluş yıldönümü olan 2023’te çok daha görkemli bir şekilde kurulacağını ifade etmişti.