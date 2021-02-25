İspir’de kurtuluş coşkusu

İspir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü pandemi nedeni ile buruk geçti.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlamalara, Kaymakam Murat Acar, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şiir okunmasıyla devam eden etkinlikler konuşmalarla son buldu.

Kaymakam Murat Acar, "25 Şubat 1918 tarihi İspirlilerin kurtuluş mücadelesinde destan yazarak, milletin azmi ve inancı karşısında hiçbir gücün duramayacağını ilan ettiği tarihtir. İspirimizin vatansever evlatları ülkesine bağlılığını, bağımsızlığın ve bu topraklar üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağın her şeyin üstünde olduğunu her zaman olduğu gibi 103 yıl önce de Müftü Mustafa Başkapan önderliğinde vermiş oldukları onurlu mücadele ile göstermiştir. Düşmana karşı verilen mücadelenin belki daha fazlası yokluğa ve soğuğa karşı verilmiş, vatan toprağının hiçbir durumda terk edilemeyeceği daha Kurtuluş Savaşı öncesinde ve kaderine terk edilen ülkemizin bu küçücük coğrafyasında adeta tüm dünyaya haykırılmıştır. Bugün bizlere düşen görev ise bu kahraman neslin torunları olarak birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için olanca gayretimizle çalışmak ve mücadele etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin ve İspirimizin kurtuluş mücadelesinin kahraman şehitlerini ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” şeklinde konuştu.