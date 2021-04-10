banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biden, Yüksek Mahkeme'ye müdahaleye hazırlanıyor
Biden, Yüksek Mahkeme'ye müdahaleye hazırlanıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan ramazan açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ramazan açıklaması
Bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
Bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi

İspir’de fırtına çatıları uçurdu

Erzurum’un İspir İlçesi Madenköprü Elmalı mahallesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

ERZURUM 10.04.2021, 11:30
5
İspir’de fırtına çatıları uçurdu

Erzurum’un İspir İlçesi Madenköprü Elmalı mahallesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar İspir İlçesi Madenköprü Elmalı Mahallesi’nde evlerin çatılarını metrelerce uzaklara savurdu. Çok sayıda ev ve ahırda hasar meydana gelirken vatandaşların yardımına Afat ve İtfaiye ekipleri yetişti. Fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında da hasar oluştu. Çok sayıda mahallenin elektrik ve telefon bağlantısı kesildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
parçalı az bulutlu