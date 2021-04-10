İspir’de fırtına çatıları uçurdu

Erzurum’un İspir İlçesi Madenköprü Elmalı mahallesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar İspir İlçesi Madenköprü Elmalı Mahallesi’nde evlerin çatılarını metrelerce uzaklara savurdu. Çok sayıda ev ve ahırda hasar meydana gelirken vatandaşların yardımına Afat ve İtfaiye ekipleri yetişti. Fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında da hasar oluştu. Çok sayıda mahallenin elektrik ve telefon bağlantısı kesildi.