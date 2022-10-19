İspir’de Disleksi farkındalık haftası programı

Erzurum’un İspir İlçesinde Disleksi Farkındalık Haftası dolayısıyla velilere yönelik eğitim verildi.

Disleksi Farkındalık Haftası dolayısıyla İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu’nda öğrenci velilerine yönelik eğitim verildi.

İspir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü’nden Aile ve Tüketici Ekonomisti Fatma Dilara Yaldız ve Psikolog Burcu Çakmak tarafından verilen eğitimde sinevizyonda çocuk yetiştirme ile ilgili güncel konular anlatıldı.

Programa İspir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü İlhan Bektaş, personeli ve öğrenci aileleri katıldı.