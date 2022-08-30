İspir’de 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümünü İspir’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet konağı önünde gerçekleştirilen törene İspir Kaymakam Vekili Mustafa Berk Çelik, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İspir ilçe Jandarma Komutanı Engin Bodur, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.