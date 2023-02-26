İspir Müdafaasının 105. Onur Yılı çeşitli etkinliklerle idrak edildi

Her yıl 25 Şubat tarihlerinde büyük bir coşkuyla kutlanan İspir Müdafaası, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı, hüzünlü bir atmosferde idrak edildi. İki günlük etkinliğin ilk gününde İspir Müdafaasının lideri Müftü Mustafa Vehbi Başkapan kabri başında anılırken, ikinci gün düzenlenen resmi törenin ardından Nevzat Kösoğlu İspir Halk Kütüphanesi, İspir Gençlik ve Spor Merkezi, Kur’an kursu ve kreş açılışları gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıllarda ülkenin dört bir yanından gelen İspirlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin bu yıl, deprem felaketi nedeniyle nispeten daha az bir katılımla duygusal yoğunluğu yüksek bir şekilde gerçekleştiğini belirten İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, “Yüreklerindeki ağır yüke rağmen İspir Müdafaası etkinliklerimizi sahiplenen halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

İki gün süren etkinliğin ilk gününde Kaymakam Ahmet Salih Poçanoğlu, protokol üyeleri ve ilçe halkıyla İspir Müdafaasının lideri Müftü Mustafa Başkapan’ın, Ortaköy Mahalle Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Coşkun, “Müftü Başkapan ve İspir uğruna can veren şehitlerimizin ruhlarını, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla şad ettik” diye konuştu.

Tuğrul Şah Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından İlçe Müftülüğü ile ortak düzenledikleri 1001 Hatim ve Şehitlerimiz İçin Dua programını gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkanı Coşkun, verdikleri destek ve katılımlarından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya’ya teşekkür etti.

İkinci gün etkinlikleri 25 Şubat günü saat 09.15’te Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk koyma töreniyle başladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, MHP Erzurum İl Yönetim Kurulu üyeleri, DİB Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum amirleri ve ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen resmi törenin ardından kortej eşliğinde İspir Belediyesi Konferans Salonu’ndaki programa geçildi.

Programda birer konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, hem İspir Müdafaası hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdiler hem de deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediler. Programın son bölümünde, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına yaptıkları katkılarla büyük takdir toplayan İÇAK-İspir Çoruh Arama Kurtarma Timi’ne günün anısına plâket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

İÇAK’ın belediye çalışanları, kamu personeli, STK’lar, muhtarlar, imamlar ve gönüllü esnaflardan oluştuğunu hatırlatan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergileyen tim üyelerini tebrik etti.

Salon programının ardından İspir Belediye Hizmet Binası’na geçen protokol üyeleri ve ilçe halkı, burada faaliyet gösterecek olan Nevzat Kösoğlu İspir Halk Kütüphanesi’nin açılışını dualarla yaptılar. Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Türk kimliği ve Türk dünyası üzerine pek çok eser ortaya koyan Nevzat Kösoğlu’nun İspir’in yetiştirdiği çok değerli simalardan biri olduğunu söyledi. Ardından aynı binada faaliyet gösterecek olan İspir Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. 400’e yakın çocuk ve genç sporcunun katıldığı açılışta minik sporcuların yaptıkları gösteri, protokol üyeleri ve sporcuların aileleri tarafından ilgiyle izlendi. Hemen ardından yine aynı binada faaliyet gösterecek ve 4-6 yaş arasındaki çocuklara eğitim verecek olan Kur’an Kursu ve Kreş’in açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Açılışların ardından deprem sırasında genç yaşta hayatını kaybeden İspir Gaziler Mahallesi sakini Murat Yeğin ve MHP İlçe Başkan Yardımcısı Hamza Dağcı’nın ailelerine başsağlığı dileyen protokol üyeleri, daha sonra depremden sonra İspir’e yerleşen ailelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Günün son etkinliği, DİB Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt’un, İspir Belediye Konferans Salonu’nda verdiği “Milletçe Bizi Ayakta Tutan Değerlerimiz” konulu konferansı oldu.

İspir halkının yoğun ilgi gösterdiği konferans sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.