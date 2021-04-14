banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

İspir lezzetleri ulusal pazara açılıyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında desteklenen “İspir Gastronomi Turizm Altyapısının Geliştirilmesi” projesinin destek sözleşmesi, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İpek Merve Coşkun arasında imzalandı.

ERZURUM 14.04.2021, 10:34
4
İspir lezzetleri ulusal pazara açılıyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında desteklenen “İspir Gastronomi Turizm Altyapısının Geliştirilmesi” projesinin destek sözleşmesi, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İpek Merve Coşkun arasında imzalandı.

İspir ilçesinin gastronomi destinasyonu olabilmesi için bölgenin gelişim potansiyeline uygun bir şekilde altyapı hazırlıklarının planlanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde bölgede aktif olarak faaliyet gösteren kooperatifin ürettiği doğal ürünlerden mantı, erişte ve su böreğinin standardize edilmesi ve seri üretiminin geliştirilmesi planlanıyor.

Ulusal ve uluslararası arenada bilinen coğrafi işaretli İspir Kuru fasulyesinin önümüzdeki süreçte üretim şartlarının oluşturulması gibi benzer birkaç ürünle ilgili coğrafi işaret çalışmalarını da içeren proje kapsamında kurulacak olan soğuk hava deposu ve yapılacak ambalajlama yöntemiyle üretilen doğal ürünlerin daha uzun ömürlü olması sağlanacak. Bu sayede yöresel ürünler markalaşabilecek ve raflarda yerini alarak sektördeki rekabete dahil olabilecek.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
parçalı az bulutlu