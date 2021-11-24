İspir Belediye Başkanı Coşkun’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğini tesis etmek amacıyla görüşmelerine devam eden Atatürk Üniversitesine ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda doğal ve kültürel güzellikleriyle Erzurum’un dikkat çeken ilçelerinden biri olan İspir ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, gelecek süreçte yapılacak çalışmalar ve iş birliklerine yönelik fikir alışverişinde bulunmak üzere, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Nazik ziyareti dolayısıyla Başkan Coşkun’a teşekkür eden Rektör Çomaklı, İspir’in eğitim, turizm, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda yeni atılımlar yapması gerektiğini belirterek Atatürk Üniversitesinin başta eğitim alanında olmak üzere diğer alanlarda da desteğini artıracağını söyledi.

Tarım ve hayvancılık konusunda Ziraat ile Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin bölge yetiştiricileriyle iş birliği içerisinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin tüm birimleriyle toplumun daima yanında yer aldığını, talep edilmesi halinde diğer alanlarda da yardıma hazır olduklarının altını çizdi.

Atatürk Üniversitesinin şimdiye kadar birçok konuda İspir’e yardımcı olduğunu aktaran Ahmet Coşkun ise özellikle eğitim, tarım ve hayvancılık konularında Rektör Çomaklı nezdinde Atatürk Üniversitesini bilgi ve tecrübesinden faydalandıklarını söyledi.

Gerçekleştirilmesi planlanan projeleri Rektör Çomaklı ile paylaştığını belirten Coşkun, ikili iş birlikleriyle bu proje ve planların gelecekte hayata geçirileceğini ifade etti.