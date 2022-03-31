İskender Aktepe güven tazeledi

Erzurum Seyyar Satıcılar Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul seçimi yapıldı.

Tek liste halinde yapılan seçimde Erzurum Seyyar Satıcılar Odası Başkanı İskender Aktepe yeniden başkan seçildi. Toplam 176 üyesi bulunan odanın 88 oyunu alan İskender Aktepe yeniden başkan seçildi. Seyyar satıcıların her geçen gün sorunlarının artığını ifade eden İskender Aktepe, bu sıkıntıları çözüme kavuşturma adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Aktepe, “Bizim üyelerimiz en büyük sorunu korsan satıcılar, korsan satıcılar vergi vermiyorlar ve ekonomideki kayıt dışılık artıyor. Birçok üye arkadaşımız ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bu konuda belediyelerin ve ilgili kurumların duyarlı olmasını istiyoruz. Bizim mesleğin karşı karşıya bulunduğu en büyük sıkıntı, korsan seyyarlıktır. Fakat bu konuda belediye yönetimlerinden gerekli ilgi ve desteği yetkililerden göremedik. Korsan satıcılar konusunda önlem alınmadığı müddetçe, üyelerimiz sokak aralarında satış yapacak. Belediyeler bu konuda üzerlerine düşeni yapabilmelidir. Kayıt dışılık her geçen gün artıyor. Korsan satıcılar meslek mensuplarında haksız rekabet sorunu oluşturuyor. Meslek mensuplarının büyük çoğunluğu ayakta kalma mücadelesi veriyor. Biz kayıtlı üyeler olarak devletin çizmiş olduğu kurallara uygun satış yapıyoruz. Ama kayıt dışı çalışan esnaf bizim ekmeğimizi kazanmamıza engel oluyor. Kayıt dışı çalışan esnafın getirdiği ürünler sağlık açısından çok uygun değil. Haftalarca satamadığı malı pazara getirip satmaya çalışıyorlar. Vatandaşın sağlığıyla da oynuyorlar kesinlikle kayıt dışı esnafın denetlenmesi lazım. Özellikle yerel yönetimlere bu noktada önemli görevler düşüyor. Seyyar satıcılar satış yapmadan günü geçirebiliyorlar. Sorunun aşılması noktasında herkes üzerine düşeni yapmasını istiyoruz” dedi.

Büyük alışveriş merkezleri ve kredi kartı kullanımının artmasından sonra satışların önemli ölçüde azaldığını ifade eden Aktepe, “Gün içerisinde satış yapmadan tezgâhını kapatan üyelerimiz var. Esnafın sorunları göz ardı edilmemelidir. Piyasalar gerçekten çok durgun, üyelerimiz ekonomik ve bol çeşitli ürünler satıyorlar ve sürekli olarak kendilerini yeniliyorlar. Buna rağmen, yeterli oranda satış yapamıyoruz” açıklamalarında bulundu.