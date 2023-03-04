İşadamı Murat Urkuç güven tazeledi

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi sandık başına gitti. Mevcut Başkan Murat Urkuç, tek listeyle katıldığı 23. Olağan Seçimli Genel Kurul’da güven tazeledi.

Erzurum’da üretime dayalı 60’ın üzerinde tesisiyle kent ekonomisinin bel kemiği olan 1. Organize Sanayi Bölgesi 23. Olağan Seçimli Genel Kurul yaptı. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği konferans salonunda gerçekleşen kurulun Divan Başkanlığını Yıldırım Kutlu Altındaş üstlendi. İrfan Kemal Deniz’in Divan üyesi olduğu Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Kimliğimizi net bir şekilde ortaya koyduk”

Açılış konuşmasını yapan Erzurum 1. Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, 2019 yılından bu yana yürüttüğü görevde kendisini yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Hep birlikte önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Urkuç, “Her şeyden önce Erzurum’da üreten bir Organize Sanayi Bölgesinin olduğunu, şehrin dinamiklerine gösterdik ve kimliğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Bugün geldiğimiz noktada şu an 60’ın üzerinde üretim yapan tesisimizle şehrin ekonomisine değer katmaya ve bölgenin bel kemiği olmaya devam ediyoruz” dedi.

Dört yıllık süre içinde yapılan faaliyetleri anlatan Başkan Urkuç, KUDAKA’nın da destekleriyle hazırladıkları enerji projesi sayesinde bölgedeki sanayicilere yüzde 13 daha ucuz elektrik sağladıklarını ve bununla birlikte sanayici kârının 4,5 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Doğalgaz konusundaki çalışmalarını da aktaran Başkan Urkuç, “PALEN ile görüşmelerimizde geçmiş dönemde organize sanayi bölgemizin bütçesiyle yapılan doğalgaz alt yapısı için bir bedel ödemesini talep ettik. Geçen zaman içinde firmanın buna yanaşmadığını ancak faturalarımızda çıkan yaklaşık 700 bin liralık kümün farkını iptal ettirerek güvence bedellerinin de 3 de 1 fiyatına düşmesini sağladık ve isteyen firmaların teminat mektubu isteyen firmaların da nakit ödeme seçeneklerini oluşturduk. Sonuçta bu devirden sonra da devletimiz sanayi doğalgazında yaptığı indirimlerle sanayicinin yanında olduğunu gösterdi. Biz burada kesinlikle şahsi duygularla hareket etmedik. Bu noktada kararlılığımız sanayicimizin artısınaydı ve nihayetinde de devrettik” diye konuştu.

Bir süredir yürüttükleri GESP projesiyle ilgili de bilgiler veren Başkan Urkuç, şunları söyledi:

“Bölgemizin ve sanayicilerimizin avantajına GES projemizi KUDAKA’nın destekleriyle olgunlaştırıp konuyu bakanlığa arz ettik. Yatırım bütçesi yaklaşık 100 milyon lira olan ve Şu anda Türkiye’deki 353 OSB arasında ilk 25’e kalan projemizde 4,5 MW’lik GES’imizi bölgemize kazandıracağız. Bu çalışmayla birlikte sanayicilerimize yüzde 25 ekstra bir indirimle enerji sağlamayı öngörüyoruz. Ayrıca yapılacak GES projesinin bir kısmının altına TIR parkı oluşturarak, bölgemizin TIR trafiğini minimum seviyeye indireceğiz. Bir diğer gündemimizde Bölgemizi büyütme çabamızdı. Allah nasip ederse yeni dönemde 75 hektarlık alanı 1. OSB’mize ek alan olarak açıp, hem mevcut sanayicimize hem de yeni sanayicilerimize yeni yatırım ve istihdam alanı oluşturmayı hedefliyoruz.”

Konuşmasının ardından tek listeyle seçime giren Başkan Urkuç açık oylama sonucu üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Urkuç, desteklerinden dolayı tüm sanayicilere teşekkür etti.