İş kulübü ile üniversite öğrencileri hayata önde başlıyorlar

Çalışmak isteyen herkese göre bir iş bulunduğunu işe girebilmek için neler yapılması gerektiğini, tecrübe sahibi olmadan da iş bulunabileceğini, hangi yollarla iş arayabileceğinizi, iyi bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağını, iş görüşmelerinde nasıl davranmanız gerektiğini, ise kabul edilmeniz için küçük ama önemli detaylarını uygulamalı olarak toplam 25 saatte verilen eğitimler Erzurum’da yoğun ilgiyle devam ediyor.

Erzurum Çalışama ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde iş kulübü eğitiminin standartlarına uygun Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve İŞ KUR İl Müdürlüğü olmak üzere üç ayrı ofis bulunuyor.

İş Kulübü eğitiminde katılımcılar özgeçmiş hazırlamada doğru bilinen yanlışları öğrendikten sonra İş Kulübü Lideri birlikte özgeçmiş hazırlıyorlar, iletişim ve beden dilinin özellikle mülakattaki önemini uygulamalı olarak öğreniyorlar. Etkili Mülakat Teknikleri, Mülakat Çeşitleri öğrenildikten sonra uygulamalı olarak Mülakatları özellikle Grup mülakatları simülasyonları ile katılıcımlar kendi arasında mülakat deneyimi sağlamış oluyorlar.

İş Kulübü eğitimleri yoğun talepten dolayı ve eğitim saatleri ile öğrencilerin dersleri ile çakışmasından dolayı Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Fakülte dekanlıkları iş kulübü eğitimine katılan öğrencilerin devamsızlık sorunu olmayacağını dersteki yoklamadan muaf olunacağı bilgisi verildi.

Eğitim sonunda sertifikaları Her iki üniversitenin kariyer merkezleri yetkilileri ve İş Kulübü Lideri Ali Haydar Kolik takdim ettiler.Okul dönemin güz yarıyıl sonuna kadar Erzurum Teknik Üniversitesinde en az ayda bir kere Atatürk Üniversitesinde ise her hafta Pazartesi-Salı Çarşamba öğleden sonraya kadar eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Özellikle Atatürk Üniversitesi yoğun talebi üzerine üniversite öğrencilerinin fakülte bazlı dördüncü sınıf öğrencilerine öncelik verilmesi kararı alındı.