İş dünyasının sorunları ETSO’da masaya yatırıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından ortaklaşa düzenlenen ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen, ‘Ekonomi İstişare Toplantısı’nda iş dünyasının sorunları masaya yatırıldı.

ETSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri; Faik Yavuz, Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Engin Yeşil, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Eski Tarım Bakanı ve TOBB Başkan Danışmanı Kutbettin Arzu ile çevre illerin oda ve borsa yönetim kurulu başkanları ile iş insanları katıldı.

Yücelik, ekonomik profili özetledi

Toplantının açış konuşmasını ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik yaptı. Konuşmasında, Erzurum’un ekonomik profili hakkında bilgiler veren Başka Yücelik, şehrin yıllar içerisinde ciddi anlamda göç verdiğini belirterek, bunun ilin sosyo-ekonomik anlamda gelişmesini olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Erzurum’un Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki payının Türkiye ortalamasını çok altında olduğunu kaydeden Başkan Yücelik, ilin dış ticaret rakamları, istihdam verileri ve BDDK’nın Erzurum özelindeki finansal verileriyle ilgili bilgiler verdi.

Toplantıda, Erzurum ve bölgede faaliyet gösteren işletmelerin yaşadığı sıkıntıları dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, enerji başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışların, bölgenin zorlu şartlarında üretim yapan, istihdam sağlayan firmaların belini büktüğünü söyledi. Konuşmasında, bölgede GES yatırımı yapan firmaların yapılan son düzenlemelerden dolayı yaşayabileceği sıkıntıları gündeme getiren Yücelik, aynı şekilde ilden gerçekleştirilen uçak seferlerinin yetersizliğine dikkati çekerek, bunun çözüm bekleyen önemli bir sorun olduğuna işaret etti.

Finansmana erişim sıkıntısı

Pandemi döneminin ardından işletmelerin yaşadığı finansman sıkıntılarının da bankaların ketum tutumu karşısında daha da arttığını vurgulayan Başkan Yücelik şunları söyledi; “Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın artması için ihtiyaç duyulan finansmana erişimde yaşanan güçlükler iş insanlarımızın motivasyonunu olumsuz yönde etkiliyor, hevesini kırıyor. İşletmelerimiz, finansmana ne kadar uygun şartlarda ve ne kadar kolay erişebilirse, üretime, yatırıma ve istihdama da aynı oranda destek verebilir. Bankalar bu dönemde daha yapıcı ve fedakar davranmalı ve ülkenin ekonomisi için taşın altına elini koymalıdır.”

Hisarcıklıoğlu; “Sorunları ilk ağızdan dinliyoruz”

Toplantıda daha sonra konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, amaçlarının reel sektörün yaşadığı sıkıntıları ilk ağızdan dinlemek, sorunları Ankara’da ilgili yerlere ulaştırmak ve çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Basına kapalı devam eden toplantıda katılımcıların sıkıntılarını dinleyen Hisarcıklıoğlu, gündeme getirilen sorunlara çözüm bulmak için çaba göstereceklerini kaydetti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda Başkan Yücelik’e, “Cihan Harbinde Türkler” isimli bir kitap hediye etti. Başkan Yücelik de Hisarcıklıoğlu’na Erzurum’a özgü gümüş işlemeli Oltutaşı bir tespih takdim etti.

Toplantı sonunda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.