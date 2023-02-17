İmran Teyze burma bileziğini depremzedelere bağışladı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde yaşayan İmran teyze, depremzedeler için birikimini hediye etti.

Kahramanmaraş meydana gelen depremde etkilenen vatandaşlar için Aşkale’de ilk günden itibaren yardımlar toplanıp gönderilirken İmran Yılmaz’ın hem umre hem de zor günler için biriktirdiği bileziğini satarak banka hesabı üzerinden depremzedelere göndermesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen ve 10 ili kapsayan depremlerin sonrasında, Aşkale’den de bölgeye yardımlar gönderildi.