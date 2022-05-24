İmam Hatip Ortaokulundan Türkiye’de bir ilk

Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu, öğrencilerinin giyim, ayakkabı ve kırtasiye ihtiyaçlarını anında karşılamak amacı ile okul içinde hayır çarşısı açtı.

Açılışını Tortum Kaymakamı Okan Daştan ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Özen’nin yaptığı hayrat çarşısında giyim, kırtasiye, ayakkabı, okul çantası malzemeleri bulunuyor.

Okul Müdürü İsmail Kelpetin, “İhtiyaçlı öğrencilerin ihtiyaçlarının zaman kaybetmeden anında, yerinde ve deşifre etmeden karşılanması çok önemli. Bu amaçla okulumuz içinde bir sosyal market oluşturmaya karar verdik ve bu fikrimizi aynı zamanda okulumuza da yaptıran hayırsever iş insanımız Niyazi Çakmakçı beyefendiyle paylaştık. Fikrimize sıcak baktı ve bu iş için bize finans sağladı sağolsun. Bizde hayrat çarşımızın adını hayırsever iş adamımız Niyazi Beyin muhterem eşi adına "Sevim Çakmakçı Hayrat Çarşısı" koyduk.

Öğretmenlerimiz tarafından ihtiyaçlı olduğu tespit edilen öğrencimiz yine öğretmenimiz tarafından hayrat çarşımıza götürülerek giyim, ayakkabı, kırtasiye alanlarından neye ihtiyacı varsa buradan ihtiyaçları giderilerek sınıfına gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürümüz tarafından da gezilerek beğenilen bu çalışmadan amacımız, ihtiyaçlı öğrencilerimizin ihtiyacının hemen karşılanması ve deşifre edilmemesi asıl amacımız.

Başta Niyazi bey ve eşi Sevim hanım olmak üzere tüm hayırseverlerimize okulumuz ve öğrencilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu çalışmanın sürekliliğini de, dönem içerisinde öğrencilere dağıtılarak eksilen malzemelerin tamamlanmasını, yine hayırsever insanlarımızın destekleri ile tamamlayarak sağlamayı planlıyoruz. Tortumdaki okulumuzun bu güzel çalışması Türkiye’de bu alanda yapılan ilk olma özelliği taşıyor” diye konuştu.