İlk müracaat Çat’tan

14 Mayıs tarihinde yapılması kararlaştırılan seçimler öncesi Yeniden Refah partisinde Milletvekili aday adaylığı müracaatları başladı. İlk başvuruyu yapan ise MKYK üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimler için 14 mayıs 2023 tarihini açıklaması ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nında bu tarihi onaylaması ile seçim takvimi resmen başladı. Yeniden Refah partisinde de seçim tarihinin belli olması ile birlikte genel merkez, Milletvekili aday adaylığı için müracaat alımlarının startını verdi. Erzurum’da ise Yeniden Refah Partisinde ilk aday adayı Sadık Çat oldu. Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve aynı zamanda Erzurum Sorumlusu olan Sadık Çat, aday adaylığı müracaatını İl Başkanı Adnan Bozan’a teslim etti.

Erzurum’da Yeniden Refah partisinin çıtayı yükseltmesinde büyük emeği olan ve parti tabanında sevilen bir isim olan Sadık Çat, "Ülkemizin ve milletimizin sözde değil özde, Yeniden Büyük Türkiye, Yeniden Yaşanabilir Bir Türkiye, Güçlünün Haklı olduğu değil Haklının Güçlü olduğu bir Türkiye inşa etmek için Üretim, istihdam ve ihracat ekonomisi için Tüm insanlığa tüm canlılara paylaşımda adalet, Hukuk da adalet, Üretimde adalet için Çıkmış olduğumuz bu yolda Bir Erzurumlu olarak Erzurum’dan Milletvekili Aday adaylığımın müracaatını Resmen yapmış bulunuyorum. Beni tanıyan ve tanımayan herkesin desteğini bekliyorum. Kazanan Erzurum olacak Kazanan haksızlığa uğramışların Sesi olmak için desteklerinizi bekliyorum" dedi.