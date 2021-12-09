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İlk kez glamping turizmi yapılacak

Pınarbaşı ve Abana’da Lüks Doğa Tatili konseptinde inşa edilen Quiet Otelleri projesine doğa ile muhteşem uyum sağlayan gösterişli ve konforlu glamping çadırlar da eklendi. Aralık ayı itibari ile iş dünyasının genç ve başarılı ismi Şener Hacıoğlu’nun yöneteceği otel projeleri Cumhuriyet’in 100. yılına hazırlanırken Abana’daki tesiste yer alacak olan 30 glamping çadırın ilk 15’i kurularak 2022 yılı Mayıs’ında misafir ağırlamaya başlayacak.

ERZURUM 09.12.2021, 17:44
İlk kez glamping turizmi yapılacak

Pınarbaşı ve Abana’da Lüks Doğa Tatili konseptinde inşa edilen Quiet Otelleri projesine doğa ile muhteşem uyum sağlayan gösterişli ve konforlu glamping çadırlar da eklendi. Aralık ayı itibari ile iş dünyasının genç ve başarılı ismi Şener Hacıoğlu’nun yöneteceği otel projeleri Cumhuriyet’in 100. yılına hazırlanırken Abana’daki tesiste yer alacak olan 30 glamping çadırın ilk 15’i kurularak 2022 yılı Mayıs’ında misafir ağırlamaya başlayacak.

Vahşi kayalıklar, kanyonlar, uçsuz bucaksız ormanlar ve denizi bir arada sunan Kastamonu, pandemi sonrasında dünyada değişen yeni turizm trendleri ile lüks doğa tatili konseptini bir araya getirerek dünya turizminde en yeşil rotalar ile yarışmaya hazırlanıyor! Şehre büyük bir yatırımla giren Quiet Otelleri, Pınarbaşı ve Abana’da inşaatı devam eden 2 büyük projesine, göz alıcı güzellikte hazırlanan ve her türlü konforu sunan lüks glamping çadırları da ekledi. Bu ay itibari ile iş dünyasının dinamik isimlerinden Şener Hacıoğlu’nun koordine edeceği projeler, Türkiye için son derece değerli bir tarih olan 2023’e hazırlanırken lüks 15 glamping çadır, 2022 yazında ziyaretçiler ile buluşacak.

Kastamonu şehrine ilk kez lüks çadır konseptini getirecek bu önemli projelerin yönetimine, genç ve başarılı bir isim olan Şener Hacıoğlu getirildi. Aralık ayı itibariyle ASÜER ekibinde yerini alan Hacıoğlu, ülkemizde pek tanınmayan glamping turizmi hakkında bilgi verdi. Abana ve Pınarbaşı’nda kurulacak tesislerin önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Kastamonu Quiet Otelleri Genel Koordinatörü Hacıoğlu, şehrin pandemi sonrasında geleneksel doğa turizmine ek olarak lüks doğa tatili alanında da kendine uluslar arası platformda çok daha iddialı bir kulvar açmaya hazırlandığını söyledi.

Glamping turizmi ile tanıştıracak

Pınarbaşı ve Abana’da “Doğada Lüks Tatil” konsepti ile turist çekmeye hazırlanan Quiet Otelleri, Abana’da ilk kez glamping çadırlar ile konaklama seçeneği sunacak. Pınarbaşı’nda 94 odada 250 yataklı ve Abana’da 126 odada 270 yataklı iki otel projesinin inşaatı devam ederken bu yıl Abana’da ilk 15 lüks tatil çadırı hazırlanarak dünyanın her yerinden doğa tutkunlarına yepyeni bir konaklama seçeneği sunulacak. Otel projelerinin tamamlanacağı 2023 tarihine dek toplam 30 glamping çadırının turizme kazandırılması hedefleniyor.

İngilizce bir sözcük olan, göz alıcı ve cazibeli anlamlarına gelen “Glamorous” ile kamp yapmak anlamına gelen “Camping” kelimelerinin birleşiminden doğan Glamping, doğa içerisinde yüksek konfor ile tatilini geçirmek isteyenlere hitap eden bir tatil seçeneği olarak tanımlanıyor. Türkiye’de henüz çok yaygınlaşmamış olan lüks doğa tatilleri, geçmişte başka ülkelere fetihler için giden kralların, padişahların konakladıkları ihtişam dolu geçici obalardan ve kurulan görkemli çadırlardan ilham almış. Türkiye’de Bozcaada, Cunda Adası, Muğla’nın Bozburun, Gökova, Kayaköy ve Fethiye başta olmak üzere çeşitli saklı cennetleri ile Kırklareli İğneada’da sunulan glamping konaklama seçeneği, Quiet Otelleri imzası ile yakın gelecekte doğa tutkunlarının gizli adresi olan Kastamonu’nda da faaliyete girecek. Doğaseverlerin farklılık, macera ve toprağa yakın olma arzularına çok iyi yanıt veren, kimi zaman karavan konaklamalarının ve pek çok doğa sporunun da eşlik ettiği glamping tatillerinin son derece iyi korunmuş bir tabiata sahip olan şehri, hızla turizmde dünya sıralamasına taşıması şaşırtıcı olmaz. Doğada lüks tatil arayanların, yeşilin, mavinin değerini en iyi bilen bilinçli ziyaretçiler olması ise doğaya değer veren herkes açısından önemli bir avantaj olacak.

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