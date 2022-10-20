İlçe Belediye Başkanlarıyla istişare etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de Tekman, Olur ve Şenkaya Belediye başkanlarıyla bir araya geldi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Başkent’te bulunan Erzurum Muhtarlarını ağırladı.

‘Hepsi Nitelik Abidesi

Milletvekili Aydemir, “Muhtarlar Günü” münasebetiyle Ankara’da bulunan Erzurum’un her ilçesinden çok değerli Muhtarlarımızla TBMM’de birlikte olduk. Ayrım gayrım yok. Hepsi nitelik abidesi, hepsi vatan millet sevdalısı. Onlarla iftihar ediyoruz. ‘ paylaşımında bulundu.

Aydemir Başkanlarla Buluştu

Milletvekili Aydemir TBMM’deki Çalışma Ofisinde Şankaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan’ı ağırlayarak yerel hizmetler, 2023 öngörüleri ve ilçelerin sosyoekonomik performansları odağında istişarelerde bulundu.

‘Başkanlarımızla gurur duyuyoruz’

Milletvekili Aydemir, ‘TBMM’de ziyaretimize gelen Tekman, Olur ve Şenkaya ilçelerimizin çok değerli Belediye Başkanları, Mustafa Ergin, Sıddık Demircan ve Yavuz Bedir kardeşlerimle yerel hizmetlere dönük sohbet ettik. Başkanlarımızın gayretlerine, hizmetlerine yürekten teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun. ‘ dedi.

Tekman Balı Markalaşıyor

Ziyaret sonrasında Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ilçedeki arıcılığa ve üretilen nitelikli bala dikkat çekmek için bakan ve milletvekillerine bal ikram etti. Milletvekili Aydemir, Tekman Balı’nın markalaşması kaydında girişimde bulunan Başkan Ergin’i tebrik ederek, “Tekman ilçemiz eşsizdir ve her yönüyle güzeldir. İlçe ekonomisinde arıcılık kaydında başlatılan markalaşma sürecinin destekçisiyiz. ‘ dedi.