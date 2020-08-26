İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir Şehir Hastanesinin yoğun bakım servisini ziyaret etti.
ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜRSEL BEDİR ŞEHİR HASTANESİNİN YOĞUN BAKIM SERVİSİNİ ZİYARET ETTİ.
Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir Şehir Hastanesinin yoğun bakım servisini ziyaret etti.
Yoğun bakım servisi sağlık görevlilerini ve hastaları ziyarette bulunan Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, “Şuanda yoğun bakım servisinin ön alanındayım. İçeride her bir odada bir nefes sıhhat için mücadele eden insanlar var. 30 yaşında olanda var, 80 yaşında olanda. Eğer onların durumlarını görebilseydi insanlar, nefes aldıkları her bir an için şükrederlerdi. Ben öyle yapıyorum” dedi.
“Canla başla uğraşan genç sağlık görevlisi kardeşlerimizin sizlere bir mesajı var”
Sağlık görevlilerinin mesajı olduğunu söyleyen Bedir, “Lütfen kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Her ne olursa olsun bir an için bile maskenizi çıkartmayın. Mesafe, el hijyeni ve diğer bütün kurallara uyun. Bu virüs farklı bir şey, ona fırsat vermeyin’’ diyorlar. Ben iletiyorum” ifadelerini kullandı.
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