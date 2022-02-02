İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın Üç Aylar ve Regaip Kandili mesajı

Erzurum Müftüsü Şahin Yıldırım, Üç Aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Yıldırım mesajında; “Üç ayların manevî iklimine yeniden ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 Şubat 2022 Çarşamba günü Ramazan’ın muştusu olan Receb ayının ilk gününü, yarın Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece ise Regaip Gecesini idrak edeceğiz.

Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Üç aylar; dini duygu ve heyecanın yoğun bir şekilde yaşandığı manevi bir mevsimdir. Tevbe ve istiğfarda bulunma, nefis muhasebesi yapma, ruhu günahlardan arındırarak yenilenme ve salih kullardan olmak için gayret sarf etme fırsatının daha çok bulunduğu bir dönemdir.

Peygamber Efendimiz; “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” (Ahmet bin Hanbel, Müsnet, c.1,s.259) buyurmuştur. Üç aylar girdiği zaman da; “Allah’ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazana kavuştur” diye dua etmiştir. Biz de böyle dua etmeye çalışmalıyız. Ramazandan sonra en sevaplı oruç, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçtur. Şaban ayı Peygamberimizin Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu bir aydır. Bizler de bu aylarda nafile oruç tutmaya çalışmalıyız.

Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. “Regaip” kelimesi, “kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey” demektir. Yüce Allah’ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye “Regaip” denilmiştir. İşte böyle bir geceyi 3 Şubat 2022 Perşembe akşamı idrak edecek olmanın sevinci ve huzurunu yaşamaktayız.

Bu duygularla Erzurumlu hemşerilerimin üç aylarını ve Regaip kandilini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah’tan bizleri sağlık ve afiyet içerisinde daha nice kandillere ulaştırmasını, hayatımızın her anını hayırlı hizmetler ve makbul amellerle geçirmeyi nasip etmesini, milletimizin birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin güçlenmesine vesile olmasını ve salgın hastalığın def’i ref olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.