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İl Müdürü Öztürk’ten Rektör Çomaklı’ya nezaket ziyareti

Yayımlanan kararname ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Birdal Öztürk, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

ERZURUM 01.12.2021, 17:46
İl Müdürü Öztürk’ten Rektör Çomaklı’ya nezaket ziyareti

Yayımlanan kararname ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Birdal Öztürk, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akademik olarak elde edilen başarıların yanı sıra son yıllarda üniversiteler arası spor müsabakalarında da sürekli olarak zirvede yer aldıklarını belirterek; kampüsteki spor olanaklarını her geçen yıl biraz daha geliştirdiklerini söyledi.

Rektör Çomaklı: “Takım ve Bireysel Sporlarda Elde Edilen Başarılar Yüzümüzü Güldürüyor”

Erzurum’un birçok spor branşının yapılmasına elverişli bir iklime ve altyapı tesislerine sahip olmasının yanında, gerek yaz sporları gerekse de kış sporları açısından yetenekli sporcuları bünyesinde barındıran bir şehir olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, bu yetenekleri akademi ile birleştirerek daha nitelikli bir hale getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Bu konuda Atatürk Üniversitesinin oldukça başarılı olduğuna değinen Rektör Çomaklı: “Özellikle son yıllarda birçok alanda takım sporları ile bireysel turnuvalarda başarı elde eden sporcularımız bizlerin yüzlerini güldürüyor. Öğrencilerimize akademik eğitimin yanında kültürel ve sportif etkinlikler ile de kişisel gelişimlerine katkı sunmayı sürdürüyoruz. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde bu konuda en önemli paydaşlarımızın başında geliyor. Görevine yeni başlayan Birdal Öztürk ile de önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de iş birliği ve koordinasyon içerisinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ziyareti vesilesiyle kendisine teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

İl Müdürü Öztürk: “Erzurum’da Görev Yapacak Olmaktan Mutluluk Duyuyorum”

Erzurum’un kültür ve tarih şehri olmasının yanında sportif açıdan da ön planda olan bir kent olduğunu ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Atatürk Üniversitesinin elde edilen başarılarda payının büyük olduğunu söyledi. Göreve başlamasının üzerinden henüz kısa bir zaman geçmesine rağmen 65 yıllık geleneğe sahip bir üniversitenin varlığının Erzurum için büyük bir kazanç olduğunu gözlemlediğini aktaran Öztürk, böylesine büyük bir potansiyeli içerisinde barındıran bir kentte görev yapacak olmanın kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini vurgulayarak, misafirperverliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.

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