İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz’dan yarıyıl tatili mesajı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. yarıyıl döneminin bitmesi ve yarıyıl tatilinin başlaması münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kaygusuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Covid 19 salgını nedeniyle öğrencilerimizi bu yıl tatile, evlerinizden uğurluyoruz. Her ne kadar yüz yüze eğitim yapamadıysak da öğrencilerimizle olan ilmi ve kalbi bağımız hiç kopmadı. Her gün EBA üzerinden eğitime devam ettik, onlarla telefonla görüştük, çevrim içi seminerlerde buluştuk. Bu süreç içerisinde öğretmenlerimiz ne kadar kutsal bir görev yaptıklarını bir kez daha kanıtladılar. Tüm öğretmenlerimiz eğitim ordusunun bir neferi olarak şehrimizin her köşesindeki her bir öğrenciye ulaşmak, bilginin ışığını yaymak ve sevgiyi taşımak amacıyla yılmadan usanmadan çalıştılar. Yeri geldi EBA üzerinden derse girdiler, yeri geldi köylerimizdeki öğrencilerimize kitap ulaştırdılar, yeri geldi Vefa Sosyal Destek Gruplarında yaşlılarımıza umut taşıdılar. EBA destek noktalarında öğrencilerimize destek oldular. Velilerimiz, öğrencilerimizin eğitimine destek olmak amacıyla evlerinde âdete küçük birer sınıf oluşturdular. Eğitimin en önemli yapı taşlarından biri olan veli-okul işbirliği hiçbir dönemde bu kadar sıkı bir şekilde kurulmamıştı. Velilerimiz her gün öğretmenler ile iletişime geçti, öğrencileri ile derslere katıldı. Öğrencilerimiz de üzerlerine düşen sorumlulukları takdire şayan bir şekilde yerine getirdiler. EBA üzerinden derslere devam ettiler, kendilerini geliştirmek amacıyla çevrim içi seminerlere katıldılar. Ayrıca il genelinde okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimize yönelik ERBAP (Erzurum Başarıyı Artırma Programı) kapsamında düzenlenen çevrim içi seminerler, yarışmalar, programlar ve kitap okuma kampanyaları da uzaktan eğitim sürecinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine destek oldu. Salgın süreci bizlere bir kez daha öğrencilerimizin; milli ve manevi değerlere sahip, üzerinde yaşadığımız vatana, mensubu olduğumuz aziz millete sadakatle bağlı bireyler olarak yetişmesinin ve birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu süreçte okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz eğitim meşalesini birlikte taşıyarak birlik olma ruhunun en güzel örneğini sergilediler. Tatil dönemleri, öğrencilerimizin zihinsel ve bedensel olarak dinlenmeleri açısından önemli bir dönem. Öğrencilerimizin tatil dönemini verimli bir şekilde geçireceklerine ve ikinci döneme dinç bir şekilde başlayacaklarına tüm kalbimle inanıyorum. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminde öğrencilerimizin, neşeli sesleri ile okullarımızı şenlendirmesi temennisiyle; eğitim meşalesini birlikte taşıyan okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizin verimli ve sağlıklı bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum.”