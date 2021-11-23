İl Halk Kütüphanesinde tarihi rekor

İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi okuyucu rekoru kırdı. Bir haftada yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphaneyi geçtiğimiz cumartesi günü yaklaşık 4 bin okuyucu kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, “Bilindiği üzere İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanemiz Türkiye’nin en büyük kütüphanesidir. Devletimizin ve Hükümetimizin Erzurum’a en güzel hizmetidir. Adeta şehrimizin incisi ve yüzük kaşı niteliğindedir. Kütüphanemiz Bir milyonu aşkın materyal onlarca çalışma salonu, sesli grup çalışmalarının yapıldığı alanlar, konferans salonu, sinema salonu, spor salonu gibi alanlarla beraber 0-3 yaş,3-6 yaş,6-12 yaş çocuklar için özel bölümler bulunmaktadır. Kütüphanemizde çeşitli kurslar ve etkinlikler yapılmaktadır. Yapıldığında bu kadar büyük bir kütüphaneyi kim kullanacak veya nasıl doldurulacak denirken an itibari ile âdete randevu sistemi ile çalışmaya başladık. Sesli salonlar ve etkinlik salonlarına artık randevu ile okuyucu almaktayız” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Cemal Almaz, geçen hafta itibariyle yaklaşık 20 bin okuyucunun kütüphaneyi kullandığını ifade ederek “Yine geçtiğimiz cumartesi günü 4 bini aşkın okuyucumuz misafir edilmiştir. Bu geleceğimiz adına son derece çok ümit verici ve Erzurum adına da övünülecek bir durumdur. Kütüphane kullanımında Türkiye sıralamasında yer alan şehrimiz bu haklı gururu bir kültür şehri olarak her şekilde hak etmektedir. Tüm gençlerimizi ve öğrencilerimizi bu hizmetlerden faydalanmalarını istiyoruz” dedi.