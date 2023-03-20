İki takım iki kupa

Erzurum’da düzenlenen Kulüpler Voleybol turnuvasında Aşkale iki şampiyonluk birden kazandı.

Kulüpler arası Türkiye Voleybol şampiyonası grup eleme müsabakalarında Aşkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol takımı hem Yıldızlar’da hem de Gençler kategorisinde büyük başarı göstererek gruplarında Erzurum şampiyonu oldular.

Antrenör Mehmet Kırık gelen iki şampiyonluk için şunları söyledi; "Gençlik Müdürlüğü Voleybol takımlarımız olarak büyük bir özveriyle antrenmanlarımızı yaparak başlayan turnuvaya hazırlandık, gerek Yıldızlar ve gerekse Gençler kategorisinde rakiplerimizi yenerek ilimizi bir üst grupta temsil etmeye hak kazandık.

Çalışmalarımız esnasında sporcularımıza hep Türkiye şampiyonasında final oynamayı hedef olarak koyduk. İlk aşamada iki kategoride de zorlu rakiplerimiz vardı fakat biz daha çok arzuladık ve daha iyi oynadık. İki takımımızda rakiplerimize hiç set veremeyerek maçlarımızı 3-0 lık net skorlar ile yendik.

Zorlu gruplardan çıkarak şampiyon olduk, sporcularımı tebrik ediyorum. Tabi ki bu süreçte benimle birlikte büyük emek veren Dilara Deliktaş ve Çiğdem Acar hocalarıma da şükran borçluyum.

Bizlere her seferinde desteklerini esirgemeyen, ilçe kaymakamı Murat Karaloğlu Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Gençlik ve Spor ilçe müdürü Şuayip Gacır, Erzurum Gençlik Spor Voleybol kulübü başkanı Güngör Şenses ve Aşkale 3 Mart Spor kulübü başkanı Sinan Boyacı’ya teşekkür ediyorum.”

İki kategoride iki birincilik alan Voleybol takımları açıklanacak olan şehir ve tarihlerde Erzurum’u temsil edecekler.