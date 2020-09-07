İhtiyaç sahibi her aileye internet kampanyası

Evinde internet olmadığından dolayı eğitimini eksik alan öğrenciler olduğunu belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay "Tüm hayırseverleri kampanyamıza davet ediyoruz" dedi.

Koronavirüs salgının devam etmesi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı, başlasa da işleyişin nasıl olacağının hala tam bir netlik kazanmadığını dile getiren Altay, “Ancak okullar açılana kadar geçen sürede eğitim, uzaktan EBA sistemi aracılığı ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, "okullar 21 eylülde açılacak" diye açıklama yapsa da eğitim, bir süre daha çevrimiçi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığı ile devam edeceğe benziyor.

Öğrencilerin internet üzerinden eğitimlerini sürdürmeleri noktasında GSM operatörleri sadece EBA için kullanacakları 3 GB ile 8 GB arası internet paketi hediye etti. Yardımlaşmak amacıyla verilen hediye önemli ve teşekkür edilmesi gereken bir girişimdir. Ancak hediye 8 GB olsa dahi öğrenciler için sadece 2 günlük kullanıma tekabül ediyor. Sonra ki günler de pek çok öğrenci internet üzerinden derslerini takip edemeyecekler.

Bunun yanında öğretmenlerin, 2020-2021 öğretim yılı derslerine sosyal platformlar aracılığı ile başladıklarına dair duyumlar alıyoruz. Bizlere ulaşan bazı veliler "bizim evimizde ve telefonlarımız da yeterli düzeyde internet yoktur. İnterneti olanlar öğretmenlerin whatsapp üzerinden verdiği eğitimden faydalanıyor ancak bizim çocuklarımız faydalanamıyor, bu yapılanlar fırsat eşitliğine aykırıdır" diyerek muzdarip olduklarını dile getiriyorlar. Seslerini duyurmaya çalışan veliler çok haklı. Asgari ücret alarak geçimini güçlükle sağlayan ailelere bir de internet külfeti yüklenmemelidir.

Çözüm olarak yetkililer, gelir düzeyi asgari ücret ve altında olup da öğrencisi olan ailelere bedava internet desteği sağlamalıdır. Maddi durumu iyi olan hayırsever aileler, evinde internet olmayan ailelere yardım amaçlı internet ücretini ödeyebilirler. Son olarak evinde internet olanlar, internet alamayan ailelerle internet paylaşımına gidebilirler. Öğrencilerin ihtiyacına el uzatmak, onların yüzünü güldürmek, mutluluğuna ortak olmak hepimizin görevidir. Bu nedenle ’İhtiyaç sahibi her aileye internet’ kampanyamıza tüm hayırseverler davetlidir.” diye konuştu.