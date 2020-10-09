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İhracat yapan firmalara teknik inceleme ziyareti
GENEL SEKRETER OKTAY GÜVEN, BAŞARILI PROJELERE SAHA ZİYARETLERİ KAPSAMINDA KUDAKA TARAFINDAN DESTEKLENEN VE İHRACAT YAPAN FİRMALARA TEKNİK İNCELEME ZİYARETİNDE BULUNDU
ERZURUM 09.10.2020, 10:43
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Genel Sekreter Oktay Güven, başarılı projelere saha ziyaretleri kapsamında KUDAKA tarafından desteklenen ve ihracat yapan firmalara teknik inceleme ziyaretinde bulundu.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum I. Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren ve ihracat yapan İkizler İnş. Ltd. Şti ve Şahika Boya A.Ş firmalarını ziyaret etti. Yapılan ziyarette, firma yetkilileriyle bölgesel kalkınma ve ihracatın geliştirilmesine yönelik fikir alış verişinde bulunuldu.
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