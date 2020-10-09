İhracat yapan firmalara teknik inceleme ziyareti

Genel Sekreter Oktay Güven, başarılı projelere saha ziyaretleri kapsamında KUDAKA tarafından desteklenen ve ihracat yapan firmalara teknik inceleme ziyaretinde bulundu.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum I. Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren ve ihracat yapan İkizler İnş. Ltd. Şti ve Şahika Boya A.Ş firmalarını ziyaret etti. Yapılan ziyarette, firma yetkilileriyle bölgesel kalkınma ve ihracatın geliştirilmesine yönelik fikir alış verişinde bulunuldu.