İdlip’teki çocuklara atkı, eldiven ve bere ördüler

Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ERBAP kapsamında başlatılan ‘Üşüyen Çocuk Kalmasın’ projesi ile İdlip’teki çocuklar için atkı, eldiven ve bere örüldü.

Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe okullarında ERBAP kapsamında başlatılan " Üşüyen Çocuk Kalmasın" sosyal sorumluluk projesi sonlandı. Yaklaşık bir ay süre içerisinde öğrenci, öğretmen, veli ve idareciler tarafından 150 takım atkı, bere ve eldiven örüldü. Proje kapsamında ilçe okullarından gönderilen atkı, bere ve eldivenler Suriye’nin İdlip kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.