İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Karayazı’da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Karayazı ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Beraberinde Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile birlikte Karayazı ilçesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muammer Sarıdoğan’ı ziyaret etti.

İlçede yapılan hizmetlerle ilgili bilgi alan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu, halkın taleplerini dinledi.

Bakan Yardımcısı İnce burada yaptığı açıklamada, “Yapılan hizmetleri yerinde görmek halkımızın hizmetlerle ilgili değerlendirmeleri yerinde görmek için buradayız. İftihar edeceğimiz çalışmaları gördük. Talepleri bizzat yerinde gördük. Esnafımızla görüştük. Çalışmalar tüm hava şartlarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkan vekilimiz kaymakamız ve çalışanlarımızı kutluyoruz. İçme suyu sıkıntısı konusunda Büyükşehir Belediyemiz ile sorunu çözüme kavuşturacağız. Bugün buradan mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Tespit ettiğimiz eksikleri en kısa zamanda gidereceğiz” diye konuştu.