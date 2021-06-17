İbrahim Hakkı Fen Lisesi öğrencileri pandemi dönemini geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilinçlenerek geçirdi

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi 3D (Düşün-Değiştir-Dönüştür ) adlı eTwinning projesi ile öğrenci ve velilerini pandemi süresince ‘’Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık ‘’ konusunda bilinçlendirdi.

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni Zinat Karakaş’ın ortağı olduğu 10 Türkiye, 1 Azerbaycan olmak üzere 11 ortak okulun katılımından oluşan 73 öğrenci ile etkinlikler yapıldı.

Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda eş güdümlü ve eş zamanlı çevrimiçi seminer, broşürler, karikatürler, sesli masal kitabı, bayat ekmekler çöpe değil sofraya kampanyası, atık malzemelerden oyuncak yapımı, hayvanlar için minder yapımı, akrostiş şiir yazımı, tohumlar toprağa etkinliği, Geleceğe Nefes projesine fidan bağışı gibi etkinlikler yapıldı.

Çok verimli aktif katılımlı etkinliklerin yanı sıra teknoloji kullanımının web 2.0 araçlarıyla desteklendiği projemizde farklı illerden ortaklarla bir araya gelerek sosyal gelişime, ayrıca Öğrenci ve velilere uygulanan proje değerlendirme anketleri ile de çevre bilinci oluşturma konusunda da katkı sağlandığı belirlendi.