Hukuk Fakültesinde ‘Adalet Bilinci’ konulu söyleşi düzenlendi

Öğrencilerin eğitim gördükleri alanlarda bilgi ve donanıma sahip olabilmeleri için birtakım sempozyum, panel, söyleşi ve çalıştaylar düzenleyen Atatürk Üniversitesi, gerçekleştirdiği etkinliklere devam ediyor.

Bu çerçevede Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve Danıştay 10. Daire Başkanı ve Türkiye Adalet Akademisi Eski Başkanı Yılmaz Akçil’in konuşmacı olarak yer aldığı ‘Adalet Bilinci’ söyleşisi gerçekleşti.

Hukuk Fakültesi Konferans Salonunsa düzenlenen söyleşiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özcan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinlik bağlamında Hukuk Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Yılmaz Akçil, öncelikle öğrencilere Danıştay’ın çalışma alanlarından bahsetti. Meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri öğrencilere aktaran Akçil, hâkim ve savcı olmak isteyen öğrencilere izlenecek yollardan bahsederek mesleğin ince noktalarını anlattı.

“İç Alemde Adil Olmayan Dış Alemde Adil Olamaz”

Başkan Akçil: “Öncelikle ülkemizin bağımsızlığına, özgürlüğüne, hürriyetine, diline, dinine, kültürüne, yaşayış tarzına sahip çıkmak, bunu bir hayat tarzı olarak benimsemek ve genç nesle aktarmaktır esas olan. Bu değerleri bilmeniz lazım ki sizin evlatlarınız da bu devletin ve milletin kıymetini bilsin. Atalarımız tarih boyunca bunun mücadelesini vermiş. Ecdadımız 14-15 yaşında Çanakkale’de hiçbir beklenti içerisinde olmadan canlarını vermişler. Niye diye sorarsanız sadece ve sadece gelecek neslin huzur içinde hayatını sürmesi, mutlu olması ve bağımsız yaşaması için.”

“Sizler iyi hukukçular olarak öncelikle adalet bilincine kendinizin inanması ve kendinizin adil olması lazım. Allah Kur’an-ı Kerim’de adil olmayı emrediyor. Adalet önce iç alemde başlar. İç alemde adil olmayan dış alemde adil olamaz. İçinizde husumet, kin, düşmanlık beslemeyeceksiniz ve insanları seveceksiniz. İç aleminizi güzelleştirirseniz bu zaten dışa yansır. Beraber çalıştığınız insanlara selam verip hâl hatır sorun. Bu sizi sevdirir saydırır ve gittiğinizde arkanızdan iyi izler bırakır” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Akçil, daha sonra yine öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.