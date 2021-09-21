Horasan’da süt ürünleri sektörü KUDAKA ile büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan Horasan Belediyesi’ne ait “Süt Toplama ve İşleme Merkezi” projesinin destek sözleşmesi, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam arasında imzalandı.

Toplam bütçesi yaklaşık 2 milyon 630 bin TL olan ve 2 milyon 350 TL’si SOGEP kapsamında finanse edilecek projeyle, Horasan Belediyesi’ne ait olan atıl durumdaki 500 m2 tesiste inşaat işleri tamamlanarak bölgede çiğ süt toplama ve işleme faaliyetlerinin yapılabilmesi amacıyla butik mandıra kurulacak. Kurulacak tesiste bir gıda mühendisi, iki süt toplama görevlisi ve yedi üretim işçisi olmak üzere ilk etapta 10 kişi istihdam edilecek. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verileri ışığında Horasan ilçesinde bulunan sağmal hayvan kapasitesi 2020 yılı itibari ile yaklaşık 35 bin adet olup bu hayvanların 200 gün laktasyon süreleri olmakla birlikte yıllık ortalama 70 bin ton süt üretimi oluyor. İlçede, çiğ sütün hijyen koşullarının sağlanması ve korunması açısından uygun şartlarda toplanamaması, muhafaza edilememesi ve taşınamaması nedeniyle süt sektöründen beklenen ekonomik katma değer arzu edilen düzeyde gerçekleşmemekte. Bu bağlamda Horasan Belediyesi, ilçe genelinde üretilen sütün bu değerler açısından istenen koşullarda toplanıp işlenmesi görevini üstlenecek.

Ayrıca tarım, hayvancılık sektörlerine yapılacak stratejik yatırım ile ilçedeki ticaret ve sanayi sektörleri gelişimi de tetiklenecek. Böylece ilçenin en önemli sorunlarından biri olan göç problemine çözüm sağlanacak ve kişi başına düşen gelir artırılarak Horasan ilçesinde yaşam daha cazip hale getirilecek.