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Horasan’da sis kazaya neden oldu
Erzurum’un Horasan ilçesinde Olumsuz hava koşulları kazaları beraberinde getirdi. İlçe geneli sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle kavşaklarda iki ayrı kaza meydana geldi.
ERZURUM 04.01.2021, 11:40
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Erzurum’un Horasan ilçesinde Olumsuz hava koşulları kazaları beraberinde getirdi. İlçe geneli sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle kavşaklarda iki ayrı kaza meydana geldi.
Kaza, sabah saatlerinde Horasan-Kars karayolu Şerefiye Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Erzurum istikametinden Horasan Şerefiye Mahallesi istikametine seyir halindeki Murat Avcı yönetimindeki otomobil Kars istikametinden Horasan İstikametine seyir halindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada herhangi yaralanma meydana gelmezken kaza ucuz atlatıldı.Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
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