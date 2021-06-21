Horasan’da mahallelere kilitli taş çalışması

Horasan Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ekipleri, Yüzören Kırsal Mahallesinde kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başladı.

Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam’ın talimatlarıyla gerçekleştirilen çalışmalar, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetilmeden oluşturulan program dahilinde sürdürülüyor.

Horasan Belediyesi program dahilinde ilçenin bir çok mahallesinde gerçekleştireceği kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının ilk adresi Yüzören kırsal mahallesi oldu. Yapılan çalışmayla birlikte mahalle ve daha estetik bir görünüme kavuşacağını belirten ekipler çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirttiler.

Yapılan çalışma ile ilgili Yüzören Mahalle Muhtarı Cevdet Çaldıran, “Horasan Belediye Başkanımız Hüseyin Sağlam mahallemize gelerek bizzat incelemelerde bulundu ve en kısa sürede gerekli çalışmaların başlayacağı konusunda söz vermişti ve çalışmalar kısa süre içinde başladı. Mahallemizde yapımına başlanan kilitli parke taşı ile birlikte mahallemizin sokakları yaz aylarında tozdan, kış aylarında ise çamurdan kurtulacaktır. Mahallemize yapılan bu hizmetten dolayı Horasan Belediye Başkanımız Hüseyin Sağlam ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, “İlçemize ve kırsal mahallelerimize eksiksiz hizmet sunabilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hizmet Belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz bu yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bütün birimlerimiz özveri ile çalışmakta. Şu anda mahallelerimizin bir çok yerinde ekiplerimizin stabilize yol yapım kilitli parke taşı döşeme çalışmaları kaldırım peyzaj çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar mahallemize hayırlı olsun. Emek ve gayret gösteren bütün personel kardeşlerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.